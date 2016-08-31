Коноплянка станет самым дорогим футболистом в истории "Шальке"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка станет самым дорогим новичком в истории гельзенкирхенского клуба, сообщает Футбол24.

Напомним, вчера Коноплянка стал игроком "Шальке", перебравшись из испанской "Севильи" на правах годичной аренды. Однако по окончании срока арендного соглашения немецкий клуб должен будет выкупить футболиста, подписав с ним полноценный контракт.

Читайте такжеКоноплянка: "Надеюсь помочь "Шальке" достичь поставленных целей"По информации портала transfmarkt, общая сумма трансфера Коноплянки обойдется "Шальке" в 25 миллионов евро.

До украинца самым дорогим приобретением немецкого клуба был швейцарский нападающий Брель Эмболо, который перешел в клуб из Гельзенкирхена из "Базеля" за 22,5 миллиона евро.