ФИФА отказалась дисквалифицировать футболиста Зинченко, как того требовал "Шахтер"

Полузащитник голландского ПСВ и сборной Украины Александр Зинченко не будет дисквалифицирован за досрочное расторжение контракта с донецким "Шахтером" в 2014 году. Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" сообщил юрист Михаил Прокопец.

По словам Прокопца, ФИФА решило, что 19-летний футболист должен будет заплатить "Шахтеру" 8 тысяч евро.

"На какую сумму штрафа рассчитывал "Шахтер"? Донецкий клуб требовал дисквалификации Зинченко на полгода, плюс оштрафовать игрока на сумму в десятки раз, превышающую 8 тысяч евро", - сказал юрист.

Он также уточнил, что сумма штрафа не могла быть большой, поскольку зарплата Зинченко в "Шахтере" и его предыдущем клубе ФК "Уфа" не была высокой.

Кроме того, Прокопец объяснил, на каких основаниях Зинченко покинул донецкий клуб.

"На тот момент в Донецкой области сложилась непростая ситуация, боевые действия. Мама игрока вынуждена была покинуть регион. Сам Александр на тот момент был еще несовершеннолетним, потому и проследовал за своим родителем", - сказал Прокопец.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что донецкий клуб желает привлечь к ответственности за переход Зинченко российскую "Уфу" и английский "Манчестер Сити", которому принадлежат права на футболиста сейчас.