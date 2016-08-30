Коноплянка: "Надеюсь помочь "Шальке" достичь поставленных целей"
Немецкий "Шальке" сообщил об условиях перехода украинского полузащитника из "Севильи".
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из испанской "Севильи" в немецкий "Шальке" на правах аренды, сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.
Срок соглашения действует до 30 июня 2017 года. Кроме того, в контракте прописана возможность "Шальке" приобрести игрока по окончанию сезона. Финансовые условия перехода Коноплянки не сообщаются.
В "Шальке" украинец будет выступать под 11-м номером. Подписав контракт, 26-летний полузащитник сразу же получил футболку команды со своей фамилией.
"Здорово играть в клубе с такими болельщиками и на таком стадионе. Я надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы помочь клубу в достижении своих целей", - прокомментировал переход Коноплянка.
Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль также доволен переходом украинца в его команду.
"Мы рассчитываем на него как на продуктивного и быстрого полузащитника, которого можно использовать на любом фланге. Кроме того, Коноплянка принесет команде большой опыт, поскольку регулярно выступает за национальну сборную, а его предыдущие клубы постоянно выступали в еврокубках", - сказал наставник гельзенкирхенцев.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Евгений Коноплянка продолжит карьеру в немецком "Шальке".