Коноплянка: "Надеюсь помочь "Шальке" достичь поставленных целей"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из испанской "Севильи" в немецкий "Шальке" на правах аренды, сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

Срок соглашения действует до 30 июня 2017 года. Кроме того, в контракте прописана возможность "Шальке" приобрести игрока по окончанию сезона. Финансовые условия перехода Коноплянки не сообщаются.

В "Шальке" украинец будет выступать под 11-м номером. Подписав контракт, 26-летний полузащитник сразу же получил футболку команды со своей фамилией.

"Здорово играть в клубе с такими болельщиками и на таком стадионе. Я надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы помочь клубу в достижении своих целей", - прокомментировал переход Коноплянка.

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль также доволен переходом украинца в его команду.

"Мы рассчитываем на него как на продуктивного и быстрого полузащитника, которого можно использовать на любом фланге. Кроме того, Коноплянка принесет команде большой опыт, поскольку регулярно выступает за национальну сборную, а его предыдущие клубы постоянно выступали в еврокубках", - сказал наставник гельзенкирхенцев.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Евгений Коноплянка продолжит карьеру в немецком "Шальке".