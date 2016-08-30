Украинский футболист Малиновский остается в бельгийском "Генке", несмотря на травму

Футбольные клубы "Генк" (Бельгия) и "Шахтер" (Донецк) достигли договоренности о более длительном пребывании Руслана Малиновского в бельгийской команде, сообщает официальный сайт ФК "Генк".

Руслан отдан в аренду до конца сезона. Кроме того, бельгийцы оговорил опцию на покупку игрока по окончании срока аренды. Если "Генк" устроит качество игры украинца после восстановления от травмы, ему будет предложен полноценный контракт на 4 года.

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Полузащитник прибыл в команду в январе 2016 года и отлично зарекомендовал себя в первых 15 играх команды. Но, 1 мая во время матча против "Брюгге" Малиновский получил серьезную травму колена. С тех пор Руслан проходит реабилитацию в клинике Антверпена.

В пресс-службе "Генка" сообщают, что реабилитация Руслана идет очень хорошо и ожидается, что он может присоединиться к команде во второй половине сезона, после зимнего перерыва.