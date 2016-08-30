Коноплянка стал игроком немецкого "Шальке" (фото, видео)

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка подписао контракт с немецким "Шальке-04" из Гельзенкирхена, сообщается в Twitter немецкой команды.

Детали соглашения пока что не сообщаются. Ранее была информация, что Коноплянка может уйти в "Шальке" как на правах аренды из "Севильи", так и на условиях полноценного трансфера в 15-20 миллионов евро.

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Как сообщал УНИАН, в течение минувшего сезона в чемпионате Испании украинец принял участие в 32 матчах, забив 4 гола.