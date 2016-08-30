Форвард "Динамо" Кравец перешел в испанскую "Гранаду"

Украинский форвард киевского "Динамо" Артем Кравец стал игроком "Гранады", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист перешел в "Гранаду" на правах аренды сроком в один год. Он будет представлен журналистам и болельщикам в качестве игрока андалусийцев завтра после утренней тренировки команды.

Напомним, в середине минувшего сезона Артем Кравец на правах аренды перешел из "Динамо" в немецкий "Штутгарт", за который провел 15 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол. По итогам сезона "Штутгарт" вылетел во вторую Бундеслигу.

"Гранада" беспрерывно выступает в испанской Ла Лиге с сезона 2011/12. В этот период команда регулярно заканчивала чемпионат в нижней части турнирной таблицы, но при этом избегала вылета в Сегунду. Дважды "Гранада" финишировала на 15-м месте, один раз - на 16-м и еще два раза - на 17-м.