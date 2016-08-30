Билеты на первый матч "Динамо" в Лиге чемпионов будут стоить от 150 грн
18:46, 30 августа 2016Футбол
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Ожидается, что билеты поступят в продажу уже завтра, 31 августа.
На матч с "Наполи" можно будет попасть за 150 грн / Илья Хохлов, Football.ua
Стоимость билетов на матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и итальянским "Наполи" составит от 150 грн до 1500 грн, сообщает "Футбол 24".
Ожидается, что билеты поступят в продажу завтра, 31 августа. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" 13 сентября.
Напомним, "Динамо" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов с "Наполи", португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем".
Все матчи в группе будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.
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