Билеты на первый матч "Динамо" в Лиге чемпионов будут стоить от 150 грн

Стоимость билетов на матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и итальянским "Наполи" составит от 150 грн до 1500 грн, сообщает "Футбол 24".

Ожидается, что билеты поступят в продажу завтра, 31 августа. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" 13 сентября.

Напомним, "Динамо" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов с "Наполи", португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем".

Все матчи в группе будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.