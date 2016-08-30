"Думал, надо мной прикалываются": форвард "Днепра" Баланюк рассказал о своей реакции на вызов в сборную Украины

Форвард "Днепра" Денис Баланюк рассказал о том, что его вызов в сборную Украины по футболу стал для него большой неожиданностью. Слова 19-летнего игрока приводит Sport Arena.

"Я шел после тренировки в "Днепре", а сзади подошел [главный тренер "Днепра"] Дмитрий Михайленко и говорит: "Тебя вызывают в национальную сборную". Я поворачиваюсь и спрашиваю: "Куда?". Он отвечает: "В национальную сборную". Я такой: "Ну, хорошо". Думал, он "травит" меня, прикалывается, сначала не поверил.

В раздевалке уже пацаны поздравляют, потом смотрю — реально вызвали. Я даже не думал об этом, не предполагал, что такое может быть", - сказал Баланюк.

Он также добавил, что новый главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет многое поменять в национальной команде.

"Шевченко хочет поменять все и создать новый коллектив. Потом уже все пойдет и придет результат. Он дал четко понять, какие требования у него перед командой. Все слушали, особенно я. Его слова очень хорошо запомнились. Обычные вроде слова, но сильно запоминаются", - поделился впечатлениями футболист.

Как сообщал УНИАН, Андрей Шевченко вызвал 32 футболистов на сбор национальной команды Украины перед первым матчем отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года против сборной Исландии.

Ранее специалист также объяснил, почему вызвал в команду молодых футболистов.

"Критерии, по которым я выбирал их, – это рекомендации главных тренеров. Я общался с ними, и по их характеристикам пригласил футболистов. Посмотрю, как они будут выглядеть на тренировках, и решу, будут ли они готовиться к матчу с Исландией. Я этим парням дал шанс. Это очень важно", – сказал Шевченко.