Центральный матч следующего тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове

Матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Встреча пройдет в пятницу, 9 сентября. Начало матча - в 21:00.

Изначально матч был назначен на 10 сентября. Ожидалось, что он состоится на "Арене Львов".

Напомним, "Шахтер" после шести туров чемпионата Украины возглавляет турнирную таблицу, набрав максимально возможные 18 очков. "Динамо", имея в активе 15 очков, занимает вторую позицию.