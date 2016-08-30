"Шальке" возьмет в аренду Коноплянку с опцией обязательного выкупа - СМИ
Аренда с обязательным выкупом впоследствии имеет смысл для клуба-покупателя.
Немецкий футбольный клуб "Шальке" из Гельзенкирхена возьмет в аренду у испанской "Севильи" украинского легионера Евгения Коноплянку с опцией обязательного выкупа за 13-16 миллионов евро, сообщает Marca.
Это необходимо клубу-покупателю для того, чтобы впоследствии он вписался в нормы финансового фэйр-плей. Подобное явление очень распростронено в последние годы.
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По последним данным, 26-летний футболист до сих пор находится в Киеве, в расположении сборной Украины, однако может в ближайшее время отправиться в стан своего нового клуба для подписания контракта.
В случае успешного подписания контракта, в немецком клубе за место левого основного левого игрока атаки украинец будет конкурировать с камерунцем Эриком Чупо-Мотингом.