"Шальке" возьмет в аренду Коноплянку с опцией обязательного выкупа - СМИ

Немецкий футбольный клуб "Шальке" из Гельзенкирхена возьмет в аренду у испанской "Севильи" украинского легионера Евгения Коноплянку с опцией обязательного выкупа за 13-16 миллионов евро, сообщает Marca.

Это необходимо клубу-покупателю для того, чтобы впоследствии он вписался в нормы финансового фэйр-плей. Подобное явление очень распростронено в последние годы.

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По последним данным, 26-летний футболист до сих пор находится в Киеве, в расположении сборной Украины, однако может в ближайшее время отправиться в стан своего нового клуба для подписания контракта.

В случае успешного подписания контракта, в немецком клубе за место левого основного левого игрока атаки украинец будет конкурировать с камерунцем Эриком Чупо-Мотингом.