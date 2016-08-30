Как проходила открытая тренировка сборной Украины по футболу перед стартом в квалификации ЧМ-2018 (фоторепортаж)

Отметим, Украина начнет отбор к ЧМ-2018 с домашнего матча против Исландии 5 cентября в Киеве. К сожалению, матч состоится при пустых трибунах - наша сборная была наказана из-за поведения украинских болельщиков на матче с Испанией.

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Это будет первый матч украинской команды под руководством нового главного тренера Андрея Шевченко.

Кроме Исландии Украина поборется за выход на ЧМ в отборочной группе I с командами Косово, Турции, Финляндии и Хорватии.

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Как сообщал УНИАН, центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не сыграет за сборную Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Исландии.