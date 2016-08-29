УЕФА пригласила Реброва на форум элитных европейских тренеров

Встреча специалистов состоится 31 августа в швейцарском Ньоне.

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров примет участие в форуме топ-тренеров европейских клубов, который организован УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации. Форум пройдет под руководством посла УЕФА сэра Алекса Фергюсона 31 августа в швейцарском городе Ньон. Кроме Реброва участие в форуме примут Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), Мирча Луческу ("Зенит", Россия), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Арсен Венгер ("Арсенал", Англия), Унаи Эмери (ПСЖ, Франция), Луис Энрике ("Барселона", Испания), Дитер Хекинг ("Вольфсбург", Германия), Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Руй Витория ("Бенфика", Португалия), Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Хейн Ванхазебрук ("Гент", Бельгия). Напомним, в прошлогоднем форуме приняли участие бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич и бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

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