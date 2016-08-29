Хачериди не поможет сборной Украины в матче против Исландии

Центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не сыграет за сборную Украины в матче 1-го тура отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Исландии.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, сообщает Tribuna.com.

"Женя Хачериди приехал, мы были с ним на теории, пообщались, но он еще не готов, поэтому покинет лагерь сборной", — сказал Шевченко.

Вместе с тем, наставник команды объяснил, по каким причинам вызвал в сборную ряд молодых игроков, в том числе форвардов "Днепра" Дениса Баланюка и Артема Довбика.

"Критерии, по которым я выбирал их, – это рекомендации главных тренеров. Я общался с ними, и по их характеристикам пригласил футболистов. Посмотрю, как они будут выглядеть на тренировках, и решу, будут ли они готовиться к матчу с Исландией. Я этим парням дал шанс. Это очень важно", – сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Андрей Шевченко вызвал на подготовительный сбор к матчу отбора ЧМ-2018 против сборной Исландии 32 человека.