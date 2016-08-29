"Шальке" и "Севилья" оценивают трансфер Коноплянки в 15-20 миллионов евро

Немецкий "Шальке» готов приобрести у "Севильи" украинского полузащитника Евгения Коноплянку, сообщает Bild.

Немецкий клуб собирается предложить "Севилье" 15 миллионов евро за игрока.

Вместе с тем, по информации Diario de Sevilla, "Севилья" готова отпустить Коноплянку за 20 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли больше не рассчитывает на Евгения Коноплянку и не возражает против его трансфера.