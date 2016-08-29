"Шальке" и "Севилья" оценивают трансфер Коноплянки в 15-20 миллионов евро
18:31, 29 августа 2016Футбол
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Немецкий и испанский клубы вскоре могут начать торги за футболиста.
Коноплянка станет объектом торгов "Севильи" и "Шальке" / Football.ua
Немецкий "Шальке» готов приобрести у "Севильи" украинского полузащитника Евгения Коноплянку, сообщает Bild.
Немецкий клуб собирается предложить "Севилье" 15 миллионов евро за игрока.
Вместе с тем, по информации Diario de Sevilla, "Севилья" готова отпустить Коноплянку за 20 миллионов евро.
Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли больше не рассчитывает на Евгения Коноплянку и не возражает против его трансфера.
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