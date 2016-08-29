Марадона был задержан полицией по подозрению в подделке документов
17:22, 29 августа 2016Футбол
497
Легендарный футболист связывает инцидент со своей политической позицией.
Марадону не выпустили из Аргентины / clarin.com
Легендарный аргентинский экс-футболист Диего Марадона был задержан полицией в связи с подозрениями в использовании поддельных документов, сообщает Clarin.
Марадона в сопровождении своей подруги Росио Оливы прибыл в аэропорт международный аэропорт имени министра Пистарини в Буэнос-Айресе, чтобы вылететь в Дубай.
Экс-футболист показал паспорт и билеты органам правопорядка, после чего был задержан.
Марадона, который был вынужден вернуться в свой дом, считает, что данный инцидент носит политический подтекст. По его словам, это месть последователей президента Аргентины Маурисио Макри за его политическую позицию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter