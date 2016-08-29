Главный тренер "Севильи": "У меня нет особых претензий к Коноплянке"

Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли объяснил, почему украинский полузащитник Евгений Коноплянка не попадает в основной состав команды. Слова аргентинского специалиста приводит ТСН.

"Коноплянка - отличный футболист, универсал. Он может играть на многих позициях: и на левом, и на правом фланге полузащиты, и в нападении.

У меня к нему нет особых претензий. Сейчас он в хорошей физической форме, но чтобы понять мои требования, ему нужно время", – считает Сампаоли.

Напомним, Коноплянка не попал в заявку "Севильи" на матч 2-го тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Вместе с тем, появилась информация, что Хорхе Сампаоли согласился продать футболиста в другой клуб.

Кроме того, вчера украинские СМИ сообщили, что Коноплянка переходит в немецкий "Шальке".