Шевченко довызвал Ротаня в сборную Украины

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко довызвал на сбор перед квалификационным матчем с Исландией полузащитника "Днепра" Руслана Ротаня. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На счету 34-летнего футболиста 88 игр и 7 голов за сборную Украины. Он участвовал на всех крупных турнирах в истории национальнй команды - чемпионат мира 2006 года, Евро-2012, Евро-2016.

Сегодня Ротань вместе с другими вызванными игроками прибудет в расположение национальной команды - в гостиницу "Платинум", что в поселке Козин под Киевом.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко вызвал в сборную Украины 31 футболиста.