В ФФУ создали Федерацию футбола Крыма

27 августа в Берислава (Херсонская область) состоялась учредительная конференция по созданию Федерации футбола Крыма, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

Президентом новосозданной организации был избран Сергей Куницын. Вице-президентами будут Николай Паламарчук и Дмитрий Белоцерковец.

Во время конференции Куницын заявил о планах возобновления выступлений клуба "Таврия" (Симферополь). Команда будет базироваться в Бериславе и начнет играть на любительском уровне.

Напомним, ранее в ФФУ планировали возродить "Таврию" в Херсоне, однако в связи со сложностями в поисках инвестора и выделения земли под строительство стадиона, инициативная группа по возрождению "Таврии" выбрала местом для базирования клуба город Берислав, где уже есть необходимая для клуба инфраструктура.