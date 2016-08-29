В ФФУ создали Федерацию футбола Крыма

12:47, 29 августа 2016
Футбол
860

Главой организации избран экс-президент симферопольской "Таврии" Сергей Куницын.

В ФФУ создали Федерацию футбола Крыма / ffu.org.ua

27 августа в Берислава (Херсонская область) состоялась учредительная конференция по созданию Федерации футбола Крыма, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

Президентом новосозданной организации был избран Сергей Куницын. Вице-президентами будут Николай Паламарчук и Дмитрий Белоцерковец.

Во время конференции Куницын заявил о планах возобновления выступлений клуба "Таврия" (Симферополь). Команда будет базироваться в Бериславе и начнет играть на любительском уровне.

Напомним, ранее в ФФУ планировали возродить "Таврию" в Херсоне, однако в связи со сложностями в поисках инвестора и выделения земли под строительство стадиона, инициативная группа по возрождению "Таврии" выбрала местом для базирования клуба город Берислав, где уже есть необходимая для клуба инфраструктура.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter