Сборная Украины по пляжному футболу стала чемпионом Евролиги-2016 (фото)

Об этом сообщает Киевская ассоциация пляжного футбола.

В решающем матче команда Евгения Вареницы одержала волевую победу, проигрывая по ходу игры. Счет в матче на 8-ой минуте открыл Джордан Сантос, после классного паса пяткой от Бельшиора.

Но наши перевернули все с ног на голову в начале третьего периода. На 25-ой минуте игры наш форвард Олег Зборовский забил свой фирменный гол бисиклетой, поборовшись на пятачке соперников. А через минуту Дмитрий Медведь выстрелил от левой бровки, и мяч рикошетом от песка, залетел в ворота - 2:1.

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После этого наши игроки, ведомые опытнейшим вратарем Виталием Сидоренко, выстояли под отчаянным штурмом португальцев и впервые в истории добыли чемпионское звание Euro Beach Soccer League.

Сидоренко и был признан лучшим голкипером Суперфинала в итальянской Катании. А Евгений Вареница сдержал слово - в интервью 2 января этого года, главный тренер сборной Украины обещал взять реванш у действующих чемпионов и поквитаться за проигранный финал год назад.

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Впереди у нашей национальной команды по пляжному футболу отбор на Чемпионат мира-2017. Отборочный раунд пройдет также в Италии, в городе Езоло со 2 по 11 сентября этого года.