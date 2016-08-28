"Реал" и "Барселона" добыли нелегкие победы в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" и "Барселона" обошлись без потерь очков в матчах 2-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридцам домашнюю победу над "Сельтой" из Виго принес гол Тони Крооса на 81-й минуте встречи. Перед этим команды обменялись забитыми голами - у "Реала" забил Альваро Мората, а у галисийцев - Фабиан Орельяна.

Тем временем, "Барселона" смогла обыграть на выезде "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил в середине первого тайма Иван Ракитич.

Также отметим, что финалист Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" второй матч подряд не смог обыграть оппонента. В этот раз победить команде Диего Симеоне не дал скромный новичок лиги Леганес, встреча завершилась без голов - 0:0.

Реал Мадрид - Сельта - 2:1 (0:0)

Голы: Мората (60), Кроос (81) - Орельяна (67).

Леганес - Атлетико - 0:0 (0:0)

Атлетик - Барселона - 0:1 (0:1)

Гол: Ракитич (21).