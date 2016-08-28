"Манчестер Сити", "Челси" и "МЮ" лидируют в чемпионате АПЛ после трех туров

"Манчестер Сити", лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" возглавляют турнирную таблицу чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ) после проведенных трех туров.

Вчера и сегодня лидеры чемпионата одержали очередные победы. "Челси" со счетом 3:0 победил новичка АПЛ "Бернли", "МЮ" на предпоследней минуте матча благодаря голу Маркуса Рашфорда вырвал победу у "Халл Сити" - 1:0, а "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" - 3:1.

Также отметим, что чемпион Англии "Лестер Сити" добыл первую победу в сезоне, обыграв дома "Суонси". Лондонский "Арсенал" победил на выезде "Уотфорд", а "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграли вничью.

Результаты матчей:

Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы: Роуз (72) - Милнер (43, с пенальти).

Манчестер Сити - Вест Хэм - 3:1 (2:0)

Голы: Стерлинг (7, 90+2), Фернандиньо (18) - Антонио (58).

Халл Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Гол: Рашфорд (90+2).

Челси - Бернли - 3:0 (2:0)

Голы: Азар (9), Виллиан (41), Мозес (89).

Уотфорд - Арсенал - 1:3 (0:3)

Голы: Перейра (57) - Касорла (9, с пенальти), Санчес (40), Езил (45+1).

Лестер Сити - Суонси - 2:1 (1:0)

Голы: Варди (32), Морган (52) — Фер (80).