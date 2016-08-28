УПЛ. "Шахтер" добыл непростую победу над "Сталью" и стал единоличным лидером чемпионата

Донецкий "Шахтер" победил каменскую "Сталь" в выездном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 78-й минуте забил аргентинский форвард "горняков" Факундо Феррейра, который головой замкнул подачу Дарио Срны с правого фланга.

Таким образом, "Шахтер" продолжает проходить чемпионат УПЛ без потери очков. В то же время, вчерашнее поражение киевского "Динамо" от полтавской "Ворсклы" позволило донецкой команде выйти в единоличные лидеры чемпионата Украины.

Каменская "Сталь", имея в активе 5 очков, находится на девятом месте в турнирной таблице.

Сталь (Каменское) - Шахтер (Донецк) - 0:1 (0:0)

Гол: Феррейра (78);

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко (Кравченко, 83), Стаменкович, Довгий, Карасюк, Каленчук, Г. Малакян (Мысык, 79), Деул, Э. Малакян, Комвалиус (Дебелко, 71);

Ш: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Бутко (Исмаили, 54), Малышев, Фред, Марлос, Коваленко, Дентиньо (Веллингтон Нем, 74), Эдуардо (Феррейра, 62);

Предупреждения: Каленчук, Стаменкович - Дентиньо, Малышев.