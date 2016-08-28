УПЛ. "Александрия" разгромила "Зирку" в областном дерби

ФК "Александрия" нанесла разгромное поражение кропивницкой "Зирке" в матче 6-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

В первом тайме хозяева поля забили лишь один мяч, когда на 15-й минуте отметился голом Артем Чорний.

Разгром был довершен во втором тайме - на 63-й минуте Андрей Гитченко головой замкнул подачу с фланга, после чего оборона гостей, как и в предыдущих матчах, начала регулярно проваливаться. "Александрия" до конца матча этим вопользовалась дважды, когда забивали Василий Грицук и Виталий Паламарь. Итоговый счет встречи - 4:0.

Отметим, что благодаря этой победе "Александрия" поднялась в первую шестерку турнирной таблицы. У команды Владимира Шарана, как и у полтавской "Ворсклы" и одесского "Черноморца", в активе 9 очков.

"Зирка" с одним очком в активе занимает предпоследнее 11-е место в чемпионате.

Александрия — Зирка (Кропивницкий) - 4:0 (1:0)

Голы: Чорний (15), Гитченко (63), Грицук (70), Пономарь (90);

Ал: Новак, Микицей, Гитченко, Шендрик, Цуриков, Старенький (Козак, 67), Банада, Запорожан, Чорний (Путраш, 58), Грицук (Леонов, 79), Пономарь;

З: Ганев, Баенко (Зубков, 67), Кучеренко, Ковалев, Бацула, Билоног (Кочура, 69), Гавриш (Чумак, 62), Лупашко, Щедрый, Загальский, Чичиков;

Предупреждение: Чорний, Гитченко, Цуриков – Лупашко, Зубков.