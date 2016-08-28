УПЛ. Львовские "Карпаты" проиграли домашний матч "Олимпику"

Львовские "Карпаты" уступили в домашнем матче 6-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги донецкому "Олимпику" со счетом 0:2.

Оба гола в матче забил форвард гостей Владимр Лысенко. На 26-й минуте он замкнул прострел с левого фланга, а на 68-й - с левого края штрафной площадки "Карпат" поразил дальний угол ворот Романа Пидкивки.

Победа позволила "Олимпику" оторваться на три очка от группы аутсайдеров чемпионата, сейчас в активе донецкой команды 7 баллов.

Львовские "Карпаты" продолжают занимать последнюю строчку турнирной таблицы, имея -2 очка.

Карпаты (Львов) — Олимпик (Донецк) - 0:2 (0:1)

Голы: Лысенко (26, 68)

К: Пидкивка, Ксенз, Лобай, Нестеров (Чачуа, 30), Кравец (Мирошниченко, 56), Новотрясов, Рудыка, Худобяк, Грысьо (Кадимян, 69), Костевич, Бланко-Лещук;

Ол: Махарадзе (Котляров, 81), Олейник, Шестаков (Корнев, 90+4), Барановский, Немчанинов, Богданов, Петров, Танчик, Доронин, Поступаленко (Хомутов, 75), Лысенко;

Предупреждения: Кравец, Рудыка, Ксенз — Танчик, Лысенко, Шестаков, Петров.