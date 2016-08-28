Коноплянка в шаге от перехода в немецкий "Шальке"

Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка в ближайшее время может стать игроком немецкого "Шальке", сообщает телеканал "Футбол 1".

Украинец уже отправился в Германию, где в скором времени обсудит детали личного соглашения с клубом из Гельзенкирхена. Утверждается, что у футболиста также были предложения из России, но он их рассматривать не стал.

Кроме того, журналист телеканала "2+2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter подтвердил информацию о возможном переходе. "Удачи в новом клубе! Вперед, Шальке!", - написал он, прикрепив к сообщению фотографию Коноплянки.

Напомним, Евгений Коноплянка не попал в заявку "Севильи" на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". После этого испанские СМИ сообщили, что главный тренер андалусийской команды Хорхе Сампаоли перестал рассчитывать на украинца и согласился продать его в другой клуб.

Коноплянка стал игроком "Севильи" перед минувшим сезоном, куда на правах свободного агента перешел из "Днепра". Однако пробиться в основной состав ему не удалось.

В нынешнем сезоне Коноплянка принял участие лишь в одном матче "Севильи" - в Суперкубке УЕФА против мадридского "Реала". В этой игре украинец забил гол с пенальти, но стал автором ключевой ошибки, которая привела к тому, что "Реал" на последней минуте основного времени сравнял счет в игре. В результате, "Севилья" проиграла эту встречу со счетом 2:3.