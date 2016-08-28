Главный тренер "Севильи" уже не рассчитывает на Коноплянку и готов его продать
12:59, 28 августа 2016Футбол
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Испанский клуб согласился продать украинского футболиста, который не попадает в основу.
"Севилья" готова продать Коноплянку / As
Испанская "Севилья" готова продать украинского полузащитника команды Евгения Коноплянку в другой клуб, сообщает Diario de Sevilla.
Согласие о продаже футболиста дал аргентинский главный тренер команды Хорхе Сампаоли.
Несколько дней назад Коноплянка выразил пожелание, чтобы тренер дать ему понять, чего от него ожидает в следующем сезоне. Теперь, как отмечает издание, наставник команды дал свой ответ.
Напомним, Евгений Коноплянка не выходил на поле в матче 1-го тура испанской Ла Лиги, а также не попал в заявку на поединок 2-го тура, который состоится сегодня.
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