Главный тренер "Севильи" уже не рассчитывает на Коноплянку и готов его продать

Испанская "Севилья" готова продать украинского полузащитника команды Евгения Коноплянку в другой клуб, сообщает Diario de Sevilla.

Согласие о продаже футболиста дал аргентинский главный тренер команды Хорхе Сампаоли.

Несколько дней назад Коноплянка выразил пожелание, чтобы тренер дать ему понять, чего от него ожидает в следующем сезоне. Теперь, как отмечает издание, наставник команды дал свой ответ.

Напомним, Евгений Коноплянка не выходил на поле в матче 1-го тура испанской Ла Лиги, а также не попал в заявку на поединок 2-го тура, который состоится сегодня.