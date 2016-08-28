Премьер-лига, 6-й тур, "Карпаты" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле донецкий "Олимпик".

Встречаются команды, которые занимают, соответственно, последнее 12-е и 9-е места в турнирной таблице УПЛ.

На удивление легко львовяне выигрывали у недавних дебютантов лиги дома два года подряд (дважды по 4:1), в придачу к чему добавили выездной успех образца прошлого сезона (0:1). И теперь донетчане имеют возможность избавиться в этой паре от статуса удобного соперника. Ведь они за два сезона уже набрались опыта в элите.

Особыми достижениями сейчас не может похвастаться ни одна из сторон. «Карпаты» проявили заметную стабильность, откровенно не провалив ни одной встречи. «Олимпик», кроме перепадов в игре, имеет статус наименее надежной защиты, а две трети своих голов забил в одном матче.

Среди игроков (если появится на поле) наиболее интересной фигурой может стать Гегам Кадимян, который с этого года сменил «олимпийскую» прописку на «карпатовскую».

Наконец, галичане, в случае победы, лишатся отрицательного количества очков текущего сезона. Они начинали сезон с "-6" баллов, а сейчас, после того как комнада набрала 4 очка, имеют в графе "-2".

На котировках букмекерских контор фаворитом считаются "Карпаты". На победу львовского клуба можно поставить с коэффициентом 1,68 к 1, в то время как на ничью - 3,43 к 1, а на победу дончан - 4,90 к 1.

Матч "Карпаты" - "Олимпик" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".