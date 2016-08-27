"Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле" в матче Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало на своем поле полтавскую "Ворсклу" и проиграло со счетом 0:2.

Судьбу матча решил дубль Юрия Коломойца.

Киевляне активно начали матч и имели несколько голевых моментов, на на 15-й минуте счет сумели открыть гости. Морозюк ошибся у своих ворот, отдав мяч Шовковскому. Коломоец перехватил эту опрометчивую передачу, обвел вратаря, и закатил мяч уже в пустые ворота.

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В дальнейшем киевляне вновь перехватили инициативу и продоложали атаковать, но безрезультатно. Гости имели один супермомент, который после передачи Ребенока не смог реализовать все тот же Коломоец.

Второй тайм проходил в схожем ключе, а на 69-й минуте Коломоец поставил победную точку для своей команды. В ходе контратаки Кобахидзе сделал передачу на Коломойца, тот подработал мяч, после чего пробил точно в верхний угол - 2:0.

Таким образом, "Динамо" потеряло первые три очка в нынешнем сезоне (до этого было пять побед подряд) и уже завтра может существенно отстать от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ.