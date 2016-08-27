Премьер-лига, 6-й тур, "Динамо" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 5-е места в турнирной таблице.

Киевляне выиграли все пть матчей на старте чемпионата и уступают донецкому "Шахтеру" только по разнице мячей. В то же время, на счету "Ворсклы" лишь 6 баллов. И это в канун матчей с лидерами отечественного футбола. Для полтавчан начинается серия игр с соперниками Топ-уровня именно матчем с "Динамо".

Гости в столице еще ни разу не выигрывали и только дважды сыграли вничью, а забивают здесь примерно раз за 3 игры. Сейчас они должны попытаться изменить столь неутешительную традицию, после чего вполне могут вернуть веру в собственные силы. Однако без улучшения качества существующей игры такой сценарий вряд ли возможен. Впрочем, вполне надежная защита гостей практически исключает легкую прогулку и для динамовцев.

На котировках букмекерских контор киевляне являются безусловными фаворитами. На победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 1,19 к 1, в то время как на ничью - 5,54 к 1, а на победу "Ворсклы" - 13,98 к 1.

Матч "Динамо" - "Ворскла" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".