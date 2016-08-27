Премьер-лига, 6-й тур, "Волынь" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле одесский "Черноморец".

Встречаются команды, которые на данный момент занимают 10-е и 7-е места в турнирной таблице.

От недавнего статуса аутсайдера «Черноморец» близок перейти к состоянию, когда именно он возглавит погоню за тройкой лидеров. Примерно та же ситуация у лучан, которые неудачно стартовали, но один матч может значительно улучшить настроение хозяевам.

Недооценивать одесситам своих менее кадрово укомплектованных соперников не стоит хотя бы потому, что именно дома подопечных Виталия Кварцяного иногда бывает не сдержать. Впрочем, «моряки» в прошлые годы даже с этим весомым фактором не слишком считались. Дома лучане не выиграют у "Черноморца" после сезона 2004/05.

На котировках букмекерских контор "Волынь" имеет небольшое преимущество над соперником. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2,34 к 1, в то время как на победу "Черноморца" - 2,95 к 1, а на ничью - 3,08 к 1.

Матч "Волынь" - "Черноморец" начнется в Луцке в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".