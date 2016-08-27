Скрипник объяснил разгромное поражение "Вердера" от "Баварии" в матче Бундеслиги

Украинский наставник бременского «Вердера» Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение своей команды от мюнхенской «Баварии» в 1-м туре чемпионата Германии, сообщает dynamo.kiev.ua.

«Для нас в этом матче всё закончилось с третьим голом „Баварии“, который мы пропустили на первых секундах второго тайма. После этого некоторые игроки нашей команды просто перестали играть в футбол.

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В целом, могу сказать главное: в этом матче мы повсеместно предоставляли сопернику слишком много пространства. Это было совсем не наш день...», — сказал Скрипник.

Накануне состоялся матч-открытие чемпионата Германии по футболу сезона 2016/17, в котором действующий чемпион Бундеслиги "Бавария" принимала на своем поле "Вердер" и обыграла соперника со счетом 6:0.