"Днепр" выиграл у "Зари" в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Днепре завершился стартовый матч тура Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал луганскую "Зарю" и обыграл соперника со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в самом начале.

Хозяева поля гораздо активнее начали игру и уже на 3-й минуте их усилия принесли конкретный результат. Высокая передач в штрафную от Близниченко завершилась тем, что Руслан Ротань ударом "боковыми ножницами" отправил мяч в нижний угол ворот соперника - 1:0.

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В дальнейшем команды действовали весьма остро, но безрезультатно. При этом, "Днепр" скорее мог увеличить свое преимущество, чем позволить "Заре" сравнять счет.

Развязка матча наступила уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, когда отличился Денис Баланюк. В ходе контратаки Вакулко сделал передачу на Баланюка, тот в штрафной обыграл вратаря луганчан Шевченко, после чего отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Днепр" набрал 8 очков и переместился сразу с 7-го на 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, луганчане потеряли три важных балла и, скорее всего, существенно отстанут от дуэта лидеров "Динамо" и "Шахтера" по итогам тура.

6-й тур чемпионата Украины по футболу продолжится матчами в субботу и воскресенье.