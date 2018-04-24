Украина в еврокубках: равные соперники для "Динамо", фаворит-"Шахтер" и гранд для "Зари"

Прошлый сезон подарил украинским любителям футбола первый за долгие годы выход в плей-офф Лиги чемпионов киевского «Динамо» и поход «Шахтера» за Кубком УЕФА, который был долгим, а от того интригующим. Он прервался только на стадии полуфинала, когда многие уже потирали ручки в канун будущего триумфа команды Мирчи Луческу. К тому же, всем уже было известно, что по окончании сезона румынский специалист покинет донецкую команду и ему, как никому другому, хотелось громко хлопнуть дверью на прощание. К сожалению, сделать это не удалось…

Прошло всего каких-то три месяца и в начале августа горняки, под руководством уже нового специалиста португальца Пауло Фонсеки проиграли по сумме двух матчей швейцарскому «Янг Бойз», не сумев попасть в групповой этап нынешней Лиги чемпионов. Впрочем, команда продолжила борьбу в Лиге Европы, где уверенно одолела в двух матчах решающего этапа квалификации скромный турецкий «Истанбул Башакшехир». И продолжит выступления в Лиге Европы уже осенью, в основном турнире.

Пожалуй, поражение «Шахтера» от швейцарцев стало главным разочарованием отечественного футбола на предварительных стадиях еврокубков. Что бы мы ни говорили, уровень отечественного футбола ныне крайне низкий. И рассчитывать на успешное выступление «Александрии» и полтавской «Ворсклы» (четвертого и пятого представителей Украины в еврокубках) не приходилось изначально. Сами же клубы совершить спортивный подвиг также не сподобились. Обе команды проиграли по сумме двух матчей соперникам из Хорватии – «Хайдуку» и «Локомотиве», соответственно, уже в самом начале своего еврокубкового пути в нынешнем сезоне. А для «Александрии» это и вовсе был еврокубковый дебют. Благодаря высокому рейтингу страны, украинские клубы начинают еврокубки с третьего раунда квалификации, минуя первые два.

Их осталось трое… Конечно, хотелось бы, чтобы наши команды имели двойное представительство в главное еврокубке – Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, теперь у горняков будет максимальная мотивация в Лиге Европы, где они в каждом матче будут доказывать свои претензии на второй по значимости евротрофей. Как признавались перед жеребьевкой игроки «Шахтера», им очень хотелось попасть в одну группу с «Янг Бойз», который не преодолел раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Чтобы «порвать» соперника и отомстить за обидное поражение. Впрочем, и тут им не повезло. Соперники будут другие, а вот шансы на попадание в плей-офф весьма высокие.

Начнем же с главного «блюда» европейской футбольной кухни – Лиги чемпионов. Где единственным нашим представителем будет киевское «Динамо».

«Динамо» - в компании равных

Чемпион Украины 2016 года попал в компанию приблизительно равных по силе соперников, где вполне реально, как выиграть групповой турнир, так и завершить его на 4-м месте. Соперниками нашего клуба будут португальская «Бенфика», итальянский «Наполи» и турецкий «Бешикташ». Начнет же новый еврокубковый сезон команда Сергея Реброва домашним противостоянием с неаполитанцами.

Киевляне в нынешнем сезоне пока выступают только на внутренней арене, но выступают достаточно уверенно. После «боевой» ничьей в матче с донецким «Шахтером» за Суперкубок Украины и последовавшей затем победы в серии пенальти, действующие чемпионы страны одержали пять побед подряд на старте национального чемпионата. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице первенства только по разнице мячей (+9). «Шахтер», также одержавший пять побед подряд, играл со своими соперниками немного результативнее (+12). Нет никаких сомнений и в том, что в ближайшую субботу киевляне на своем поле НСК «Олимпийский» уверенно одолеют полтавскую «Ворсклу» и одержат шестую победу подряд. Таковы реалии нынешнего отечественного футбола, что уже после 5-ти туров соревнований, разница между одним из лидеров и идущим на 4-м месте полтавским коллективом составляет… 9 очков. На уровне «Динамо» и «Шахтера» пока держится только луганская «Заря», у которой одна «осечка» (ничья) в пяти матчах и 13 очков в таблице.

Опять же, благодаря высокому общему рейтингу Украины в еврокубках, победитель национального первенства освобождается от предварительных стадий еврокубка. Команда начинает выступления с основной стадии Лиги чемпионов. И только тут мы сможем увидеть «настоящее лицо» грандов украинского футбола. Таковы современные реалии.

Главный тренер киевлян Сергей Ребров к самому процессу жеребьевки и ее результатам отнесся довольно спокойно, даже по-философски. "Пожеланий относительно состава групп могло быть сколько угодно, но нужно принимать то, что имеем. Конечно, могла быть значительно хуже группа, но, думаю, сейчас у нас интересная четверка, где собрались равные по силе команды и у каждой есть шансы на выход в стадию плей-офф. Надеюсь, что ребята это понимают, и своей игрой и работой докажут, что у нас есть хорошие шансы на выход из этой группы", - сказал Ребров.

"Результаты жеребьевки, считаю, вполне приемлемые для нас. Как и в прошлом году, сейчас у нас ровная группа – три чемпиона своих стран, а также вице-чемпион одного из топ-чемпионатов Старого Света. Нужно готовиться к каждой игре, одинаково настраиваться на любого соперника и ставить перед собой самые высокие задачи. И так было бы при любых итогах жеребьевки для нас", - добавил специалист.

Что же, киевляне попали в равную группу и теперь будут сами «кузнецы своего счастья». Сетовать на плохой жребий, грандов-соперников и т.д. просто не приходится. К тому же, в прошлом сезоне, после выхода в плей-офф турнира, команда сама задала себе новые ориентиры. И болельщики просто не поймут своих любимцев, если нынешней осенью «динамо-машина» даст сбой…

«Шахтер» - выйти в плей-офф, без разговоров

В отличие от «Динамо», где к прогнозам относятся довольно осторожно, в донецком «Шахтере» сразу же дали понять, что цель у команды одна – максимальная. Выйти в плей-офф, причем без разговоров.

Гранд украинского футбола крайне раздосадован сенсационным вылетом из Лиги чемпионов от более чем скромного швейцарского «Янг Бойз», который, к тому же, сам не попал в главный европейский турнир. Швейцарцы проиграли уже в решающей стадии отборочного турнира ЛЧ, на этапе плей-офф. И таперь, так же как и дончане, будут играть в Лиге Европы.

Немудрено, что после такой осечки «Шахтер» ставит перед собой только самые высокие цели. А в посредственной группе Лиги Европы добиваться их намного проще и реальнее, чем в борьбе с грандами уровня Лиг чемпионов.

В оппоненты горнякам достались на сей раз португальская "Брага", бельгийский "Гент" и турецкий "Коньяспор". Безусловно, выделяется тут «Брага». Но только лишь тем, что в прошлом году уже играла против «Шахтера»… под руководством нынешнего тренера горняков Пауло Фонсеки. Кстати, тогда наставник еще португальской команды прилично опозорился, уступив в двух играх с общей разницей мячей 1:6. Как получится теперь, уже во главе «Шахтера»… В остальном, португальский клуб весьма рядовой на европейской арене и ничем не выделяется. Он идет приблизительно на одном уровне с «Гентом». И горняки обязаны без проблем проходить обоих соперников.

О «Коньяспоре» вообще говорить даже нечего. Команда периодически выбывает из элитного дивизиона чемпионата Турции, и периодически же туда возвращается. О каких либо успехах или перспективах на успехи в еврокубках говорить просто не приходится.

Не менее категоричен в своих суждениях генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин: «Хочу сказать, что из этой группы мы должны выходить без обсуждений».

Отметил Палкин и историю с попаданием на «Брагу» и недавним переходом в донецкий клуб Паулду Фонсеку. «В этой группе самая пикантная ситуация, естественно, с «Брагой». Как вы все прекрасно знаете, к нам с самого начала сезона перешел оттуда тренер, он прекрасно знает эту команду. Думаю, для болельщиков обеих команд это противостояние будет очень интересным, захватывающим. Даже до жеребьевки мне казалось, что «Брага» нам может попасться. Так и получилось».

А на вопрос, станет ли данное противостояние для Паулу Фонсеки лакмусовой бумажкой, заметил: "Естественно. Как я уже сказал, тем и интересна наша группа, что в нее попала «Брага», где раньше был тренером Паулу Фонсека".

«Заря» - дать бой английскому гранду и всем остальным

Соперник Топ-уровня мирового футбола, во всяком случае, по своему имени и истории, попался только луганской «Заре» - «Манчестер Юнайтед». Конечно, в последние годы, после ухода на пенсию многолетнего наставника команды сэра Алекса Фергюссона, дела у «манкунианцев» идут не самым лучшим образом. Но, эта команда по определению не может быть легким соперником ни для кого. Тем более, для не обладающей большим опытом побед в еврокубках луганской «Зари».

«Заря» третий год подряд выступает в еврокубках и нынешний сезон, благодаря успешному выступлению в минувшем чемпионате Украины, впервые начнет с основного раунда. Это хорошо, так как с квалификацией у луганчан ранее были явные проблемы. Команда уверенно проходила второй-третий раунды соревнований, но вот в плей-офф не смогла обыграть ни голландский «Фейеноорд» (в сезоне 2015/16), ни польскую «Легию» (в сезоне 2015/16).

Как уже отмечалось, нынешний сезон на внутренней арене команда начала практически в одном темпе с грандами – «Динамо» и «Шахтером». Луганчане допустили лишь одну «осечку», сыграв вничью со «Звездой» из Кропивницкого, 1:1. В остальном же – победы, 13 набранных очков, и минимальное отставание от дуэта лидеров. В общем, в психологическом плане у команды Юрия Вернидуба проблем не должно быть никаких. Вопрос в том, перенесется ли это это настроение и общая уверенность в себе и своих силах на еврокубки?

В соперники «Заре» по Лиге Европы достались легендарный «Манчестер Юнайтед», а также опытные и «с именем» турецкий "Фенербахче" и голландский "Фейеноорд". В такой компании луганчане априори выглядят явными аутсайдерами. Но… За последние годы команда уже приобрела минимальный опыт выступлений в еврокубках. А для того, чтобы зарекомендовать себя в Европе, ничего лучше не придумаешь, чем победить МЮ или тот же «Фенербахче». И здесь дело уже в самих луганчанах. Их настрое и желании биться на равных с грандами. А также вере в свои силы, то, что им вполне реально обыграть английский клуб. Ну, или голландский с турецким.

Не сомневается в своей команде и ее желании встречаться с самыми сильными и побеждать их генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов. Он так прокомментировал жеребьёвку группового этапа Лиги Европы: «Соперники попались те, кого мы хотели. С самого начала, когда узнали, что будем играть в групповом этапе, и президент, и главный тренер, и футболисты хотели самых сильных соперников. Да, группа очень серьёзная. «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Фейеноорд» и «Заря». До этого я неоднократно беседовал и с футболистами, и с тренерами. Мы будем играть с любым соперником. Кто бы нам не попался. Не смотреть на титулы», - отметил Рафаилов.

Говоря о соперниках Рафаилов отметил: «Да, мы встретимся с «Манчестер Юнайтед», трансферная стоимость футболистов которого оценивается сотнями миллионов долларов. Футболисты, на которых молятся болельщики во многих уголках мира. У меня одно желание – главное, чтобы у ребят не задрожали ноги, когда они увидят эту футбольную супермашину в лице «Манчестер Юнайтед». Только в этом есть страх. Если сумеем выстоять психологически – тогда нам удастся сыграть хорошо против звёзд первой величины. Такой шанс выпадает не часто. На жеребьёвке, которую я посетил лично, я уже встретился с представителями «Фейеноорда». Встреча прошла в дружеской атмосфере. Те же люди, которые работали ранее в клубе, когда мы встречались с ними в сезоне 2014/15, руководят клубом и сейчас. Знаем и что такое турецкие клубы и как болеют в Турции. Поддержка у них очень серьёзная. Их шумовое воздействие на наших футболистов можно приравнять с работающим боингом при взлёте».

«Нужно показать себя и проверить в действии. Это хорошая группа. Будем готовиться, играть, пытаться показать всё лучшее, что умеем и надеемся составить конкуренцию этим командам», - подытожил гендиректор «Зари».

... Групповой турнир еврокубков сезона 2016/17 начнется в середине сентября. Первые матчи Лиги чемпионов состоятся уже 13-14 сентября. Первые матчи Лиги Европы – 15-го числа. Впереди нас ожидают три месяца упорной и серьезной борьбы, главная цель которой – занять 1-2 место в своей группе и выйти в плей-офф. Для «Динамо» спасительным будет даже 3-е место. Участники ЛЧ в этом случае получают право продолжить евросезон весной, в Лиге Европы. Но ведь «Динамо» в прошлом сезоне само себе задало совершенно иные ориентиры. И, по идее, киевляне должны их строго придерживаться в новом сезоне.

Кирилл Стадниченко