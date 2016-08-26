Премьер-лига, 6-й тур, "Днепр" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит первый матч тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые идут на 7-м и 3-м местах в турнирной таблице, соответственно.

Серия поражений днепрян, которая длилась более трех лет (пять поражений подряд), завершилась весной нынешнего года. И результат той игры (2:1 в пользу "Днепра") носил ключевое значение в распределении приоритетов на завоевание бронзового комплекта медалей.

Сейчас даже в гостях считать фаворитом луганскую команду можно смело, однако именно на чужих полях у игроков Юрия Вернидуба возникают определенные трудности с достижением результата, которого, впрочем, они, за единственным исключением, достигают. При этом во всех предыдущих 5-ти сыгранных турах «Заря» забивает первой.

Что касается «Днепра», то он после сверхубедительной и яркой победы в первом туре перешел к футбольным будням, где с максимальным результатом пока не складывается. С другой стороны подопечные Дмитрия Михайленко своими действиями на футбольном поле и критики не заслуживают.

Поэтому, скорее всего, именно стартовая встреча тура имеет все основания считаться ее центральной и самой ожидаемой.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом считается "Заря". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,17 к 1, в то время как на ничью можно поставить из расчета 3,16 к 1, а на победу "Днепра" - 3,20 к 1.

Матч "Днепр" - "Заря" начнется в Днепропетровске в 19.00

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".