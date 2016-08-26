Гендиректор "Шахтера" назвал попадание в одну группу с "Брагой" "пикантной ситуацией"

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

"В этой группе самая пикантная ситуация, естественно, с «Брагой». Как вы все прекрасно знаете, к нам с самого начала сезона перешел оттуда тренер, он прекрасно знает эту команду. Думаю, для болельщиков обеих команд это противостояние будет очень интересным, захватывающим. Даже до жеребьевки мне казалось, что «Брага» нам может попасться. Так и получилось. Если посмотреть на «Гент», то в прошлом сезоне, насколько я помню, он занял третье место. То есть это хорошая команда. «Коньяспор» время от времени играет в высшей лиге, вылетает – такой ровный соперник. Но во всяком случае хочу сказать, что из этой группы мы должны выходить без обсуждений", - отметил Палкин.

На вопрос, считает ли гендиректор донецкого клуба главным соперником за первое место в группе именно «Брагу», он ответил: "Наверное, да. Хотя «Гент» тоже неплохая команда".

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А на вопрос, станет ли данное противостояние для Паулу Фонсеки лакмусовой бумажкой, заметил: "Естественно. Как я уже сказал, тем и интересна наша группа, что в нее попала «Брага», где раньше был тренером Паулу Фонсека".

В прошлом сезоне под руководством Мирчи Луческу «Шахтер» разгромил «Брагу» с общим счетом 6:1. Сейчас обе команды остались в тех же составах, за исключением тренеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, где своих соперников узнали "Шахтер" и луганская "Заря".