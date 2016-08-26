Сборная Украины проведет открытую тренировку перед стартовым матчем квалификации ЧМ-2018
Тренировка состоится 29 августа.
Федерация футбола Украины приглашает болельщиков 29 августа в 18:30 прийти на НСК«Олимпийский» и стать свидетелями тренировки новой сборной под руководством Андрея Шевченко, сообщает пресс-служба ФФУ.
Болельщиков призывают продемонстрировать свою поддержку любимой команде.
Кроме самой тренировки, которая начнется в 19:00, зрителей ждет розыгрыш призов, возможность получить билеты в фан-зону матча Украина - Исландия. Также сборники будут выбивать мячи на трибуны и состоится фотографирование с игроками.
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Вход свободный.
В ФФУ подчеркнули, что это будет единственная возможность поддержать команду в преддверии стартового матча отбора ЧМ-2018. Согласно решению дисциплинарного комитета ФИФА, матч Украина - Исландия состоится при пустых трибунах.