Сборная Украины проведет открытую тренировку перед стартовым матчем квалификации ЧМ-2018

Федерация футбола Украины приглашает болельщиков 29 августа в 18:30 прийти на НСК«Олимпийский» и стать свидетелями тренировки новой сборной под руководством Андрея Шевченко, сообщает пресс-служба ФФУ.

Болельщиков призывают продемонстрировать свою поддержку любимой команде.

Кроме самой тренировки, которая начнется в 19:00, зрителей ждет розыгрыш призов, возможность получить билеты в фан-зону матча Украина - Исландия. Также сборники будут выбивать мячи на трибуны и состоится фотографирование с игроками.

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Вход свободный.

В ФФУ подчеркнули, что это будет единственная возможность поддержать команду в преддверии стартового матча отбора ЧМ-2018. Согласно решению дисциплинарного комитета ФИФА, матч Украина - Исландия состоится при пустых трибунах.