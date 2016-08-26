"Шахтер" сыграет в Лиге Европы с бывшим клубом своего тренера Фонсеки "Брагой", "Заря" - с "Манчестер Юнайтед"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА, по итогам которой своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и луганская "Заря", сообщает официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" попал в группу Н, где его соперниками будут португальская "Брага", бельгийский "Гент" и турецкий "Коньяспор".

"Шахтер" обыгрывал "Брагу" Фонсеки в минувшем сезоне, а теперь тренеру придется в роли наставника новых подопечных попытаться обыграть свой прежний клуб.

"Заря" попала в группу А, где сыграет с грандом европейского футбола английским "Манчестер Юнайтед", а также турецким "Фенербахче" и голландским "Фейеноордом".

Читайте также"Шахтер" победил "Истанбул" и вышел в групповой этап Лиги Европы

Согласно регламенту соревнований, 48 команд-участниц Лиги Европы были разбиты на 12 групп по 4 команды.

Групповой турнир стартует 15 сентября и завершится 8 декабря.

Жеребьевку провел бывший защитник немецкой "Баварии" (Мюнхен), испанской "Барселоны" и сборной Швеции Патрик Андерссон - посол финала Лиги Европы УЕФА-2017 в Сольне.

Как сообщал УНИАН, накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой киевское "Динамо" попало в группу с португальской "Бенфикой", итальянским "Наполи" и турецким "Бешикташем".