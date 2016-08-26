"Шахтер" и "Заря" сегодня узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Всего в групповой этап Лиги Европы попали 48 команд, в том числе от Украины - "Шахтер" и "Заря".

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На сайте УЕФА перед жеребьевкой распределение команд по корзинам выглядит следующим образом:

Корзина 1: "Шальке" (Германия), "Зенит" (Россия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Атлетик" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Вильярреал" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Интер" (Италия), "Фиорентина" (Италия), "Андерлехт" (Бельгия), "Виктория Пльзень" (Чехия).

Корзина 2: "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Брага" (Португалия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Рома" (Италия), "Фенербахче" (Турция), "Спарта" (Чехия), ПАОК (Греция), "Стяуа" (Румыния), "Генк" (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), "Стандард" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция).

Корзина 3: "Гент" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Рапид" (Австрия), "Слован" (Чехия), "Сельта" (Испания), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Аустрия" (Австрия), "Майнц" (Германия), "Цюрих" (Швейцария), "Саутгемптон" (Англия).

Корзина 4: "Панатинаикос" (Греция), "Сассуоло" (Италия), "Карабах" (Азербайджан), "Астана" (Казахстан), "Ницца" (Франция), "Заря" (Украина), "Астра" (Румыния), "Коньяспор" (Турция), "Османліспор" (Турция), "Габала" (Азербайджан), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Дандолк" (Ирландия).

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Отметим, что команды, которые представляют одну национальную ассоциацию, не могут попасть в одну группу. Также при жеребьевке будут разведены украинские и российские клубы.

Как сообщал УНИАН, 25 августа "Шахтер" победил турецкий "Истанбул" и вышел в групповой этап Лиги Европы. В то же время еврокубковый сезон "Шахтер" начинал борьбой за место в высшей по рангу Лиге Чемпионов, однако там неожиданно уступил швейцарскому "Янг Бойз" и вынужден был бороться лишь за место в Лиге Европы.

При этом "Заря" попала в групповой этап Лиги Европы напрямую с третьего места в Чемпионате Украины.