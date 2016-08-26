"Динамо" начнет Лигу чемпионов домашним матчем против "Наполи"

Киевское "Динамо" начнет выступление в новом сезоне Лиги чемпионов с домашнего матча против итальянского "Наполи". Об этом стало известно после публикации календаря ЛЧ на официальном сайте УЕФА.

Матч против "Наполи" состоится 13 сентября на НСК "Олимпийский". Время традиционное для поединков Лиги чемпионов - 21:45.

Полностью календарь "Динамо" в первом групповом турнире выглядит так:

13 сентября: "Динамо" - "Наполи";

28 сентября: "Бешикташ" - "Динамо";

19 октября: "Динамо" - "Бенфика";

1 ноября: "Бенфика" - "Динамо";

23 ноября: "Наполи" - "Динамо";

6 декабря: "Динамо" - "Бешикташ".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" узнало соперников по групповому турниру Лиги чемпионов во время сегодняшней жеребьевке в Монако.