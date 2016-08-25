"Шахтер" победил "Истанбул" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Донецкая команда без проблем преодолела квалификационный барьер в Лигу Европы.
Донецкий "Шахтер" обыграл со счетом 2:0 турецкий "Истанбул Башакшехир" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, который состоялся на "Арене Львов". Эта победа позволила "горнякам" выйти в групповой этап турнира.
В первом тайме "Шахтер" открыл счет благодаря автоголу полузащитника "Истанбула" Джозефа Аттама. После удара Исмаили игрок гостей неудачно подставил голову, и срезал мяч в свои ворота.
После перерыва полузащитник "Шахтера" Марлос заработал и сам реализовал пенальти - 2:0.
За две минуты до конца встречи капитан "горняков" Дарио Срна мог доводить счет до разгромного, но с убойной позиции пробил в перекладину.
Напомним, в первом матче, состоявшемся в Стамбуле, "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.
Жеребьевка Лиги Европы состоится завтра, 26 августа.
Шахтер (Украина) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 2:0 (1:0)
Голы: Аттама (22, в свои ворота), Марлос (71, с пенальти);
Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Азеведо, Степаненко, Фред (Малышев, 72), Марлос, Коваленко (Веллингтон Нем, 83), Тайсон, Феррейра (Эдуардо, 77);
ИБ: Волкан, Алкылыч (Учар, 46), Епуряну, Аттама, Озотрун, Юндер, Озмерт (Моссоро, 79), Ротман, Эмре (Хольмен, 27), Албайрак, Чикаллеши;
Предупреждения: Фред, Эдуардо — Ротман, Албайрак, Учан, Хольмен.
Первый матч - 2:1.