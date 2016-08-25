Ребров: "В нашей группе Лиги чемпионов собрались равные по силе команды"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что в группе Лиги чемпионов, куда попали киевляне, собрались равные по силе команды. Об этом он сказал в интервью официальному сайту клуба.

"Пожеланий относительно состава групп могло быть сколько угодно, но нужно принимать то, что имеем. Конечно, могла быть значительно хуже группа, но, думаю, сейчас у нас интересная четверка, где собрались равные по силе команды и у каждой есть шансы на выход в стадию плей-офф. Надеюсь, что ребята это понимают, и своей игрой и работой докажут, что у нас есть хорошие шансы на выход из этой группы", - сказал Ребров.

"Результаты жеребьевки, считаю, вполне приемлемые для нас. Как и в прошлом году, сейчас у нас ровная группа – три чемпиона своих стран, а также вице-чемпион одного из топ-чемпионатов Старого Света. Нужно готовиться к каждой игре, одинаково настраиваться на любого соперника и ставить перед собой самые высокие задачи. И так было бы при любых итогах жеребьевки для нас", - считает специалист.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" получило в соперники по групповому турниру Лиги чемпионов португальскую "Бенфику", итальянский "Наполи" и турецкий "Бешикташ".