Роналду признан лучшим футболистом прошедшего сезона в Европе

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту сезона 2015/16 в Европе. Это произошло на специальной церемонии в Монако после жеребьевки Лиги чемпионов.

В голосовании Роналду опередил своего партнера по "Реалу" Гарета Бэйла, а таже форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, в минувшем сезоне Роналду в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Ранее этот приз дважды выигрывал аргентиский форвард "Барселоны" Лионель Месси и один раз - Криштиану Роналду, а также французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери и испанский полузащитник "Барселоны" Андерс Иньеста.