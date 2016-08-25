Роналду признан лучшим футболистом прошедшего сезона в Европе
20:15, 25 августа 2016Футбол
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Португальский форвард обошел в голосовании Гарета Бэйла и Антуана Гризманна.
Reuters
Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту сезона 2015/16 в Европе. Это произошло на специальной церемонии в Монако после жеребьевки Лиги чемпионов.
В голосовании Роналду опередил своего партнера по "Реалу" Гарета Бэйла, а таже форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, в минувшем сезоне Роналду в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.
Ранее этот приз дважды выигрывал аргентиский форвард "Барселоны" Лионель Месси и один раз - Криштиану Роналду, а также французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери и испанский полузащитник "Барселоны" Андерс Иньеста.
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