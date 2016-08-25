Киевское "Динамо" сыграет в Лиге чемпионов со "Бенфикой", "Наполи" и "Бешикташем"

Киевское "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов попало в группу В, где сыграет с португальской "Бенфикой", итальянским "Наполи" и турецким "Бешикташем" .

Об этом стало известно по итогам жеребьевки группового этапа ЛЧ, которая состоялась сегодня в Монако.

Другие группы Лиги чемпионов выглядят так:

Группа А: ПСЖ (Франция), "Арсенал" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Лудогорец" (Болгария);

Группа С: "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Селтик" (Шотландия);

Группа D: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Нидерланды), ФК "Ростов" (Россия);

Группа E: ЦСКА (Россия), "Байер" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Монако (Франция);

Группа F: "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Легия" (Польша);

Группа G: "Лестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания);

Группа H: "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Лион" (Франция), "Динамо" Загреб (Хорватия).

Матчи первого тура группового турнира пройдут 13-14 сентября.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июля на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.