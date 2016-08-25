Шевченко объявил состав сборной Украины на матч против Исландии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал 31 игрока для подготовки и участия в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против Исландии, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - "Шахтер"), Денис Бойко ("Бешикташ", Турция)

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все − "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Павел Ксенз («Карпаты», Львов), Эдуард Соболь ("Заря", Луганск)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все − "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Иван Петряк (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Шахтер"), Артем Довбык, Денис Баланюк (оба - "Днепр").

Напомним, матч Украина - Исландия состоится 5 сентября на НСК "Олимпийский" и из-за санкций ФИФА пройдет без болельщиков.