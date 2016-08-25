Украинский форвард Зозуля завтра может дебютировать за "Бетис"
17:31, 25 августа 2016Футбол
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Футболист попал в заявку команды на матч против "Депортиво".
Зозуля может завтра дебютировать в Ла Лиге / Real Betis
Украинский форвард севильского "Бетиса" Роман Зозуля попал в заявку своей команды на матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу против "Депортиво" из Ла-Коруньи. Об этом сообщается на официальном сайте "Бетиса".
Таким образом, если Зозуля появится на поле в этой встречи, это будет его дебют в чемпионате испанской Ла Лиги. Матч состоится завтра, 26 августа, в 21:45.
Напомним, перед матчем 1-го тура, в котором "Бетис" проиграл "Барселоне" со счетом 3:6, Зозуля не попал в заявку севильской команды.
Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля в конце июля перешел в "Бетис" из "Днепра".
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