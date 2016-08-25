"Шахтер" является явным фаворитом на ставках букмекеров перед матчем с "Истанбул"

Накануне матча заключительного раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" - "Станбул Башакшахир" украинский клуб имеет неоспоримый перевес над соперником на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный сайт Вetexplorer.com .

Ставки на победу донецкой команды над соперником оцениваются в среднем в 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,76 к 1, а на победу турецкой команды - 7,64 к 1.

Первая очная игра между этими соперниками состоялась ровно неделю назад в Турции, 18 августа, закончившись минимальной победой "Шахтера" - 1:2.

Как сообщал УНИАН, ответный матч "Шахтер" - "Истанбул" состоится 25 августа на "Львов-Арене" и начнется в 22.00.