"Шахтер" является явным фаворитом на ставках букмекеров перед матчем с "Истанбул"
17:23, 25 августа 2016Футбол
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Шансы украинской команды в семь раз выше.
Букмекеры виlят в матче во Львове явного фаворита / footboom.com
Накануне матча заключительного раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" - "Станбул Башакшахир" украинский клуб имеет неоспоримый перевес над соперником на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный сайт Вetexplorer.com .
Ставки на победу донецкой команды над соперником оцениваются в среднем в 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,76 к 1, а на победу турецкой команды - 7,64 к 1.
Первая очная игра между этими соперниками состоялась ровно неделю назад в Турции, 18 августа, закончившись минимальной победой "Шахтера" - 1:2.
Как сообщал УНИАН, ответный матч "Шахтер" - "Истанбул" состоится 25 августа на "Львов-Арене" и начнется в 22.00.
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