Харьковские футбольные ультрас создали альтернативу "Металлисту"

В Харькове болельщики основали футбольный клуб "Металлист 1925", который зарегистрован в Ассоциации аматорского футбола Украины (ААФУ). Об этом на пресс-конференции заявил со-основатель клуба и советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко, сообщает корреспондент УНИАН.

"Металлист 1925" - это футбольная команда, которая создана обществом с ограниченной ответственностью "Авангард". Это общество создали, прежде всего, болельщики, ультрас, бизнесмены, функционеры. Всего - 19 основателей, среди которых 13-14 - это активные болельщики", - сказал Стороженко.

"На наш взгляд, это единственная альтернатива под названием "Металлист", всему тому, что было до этого", - добавил он.

По словам Стороженко, экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский не имеет отношения к новосозданному клубу.

"Александр Владиленович Ярославский относительно украинского футбола не имеет никаких амбиций на сегодняшний день", - сказал Стороженко.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что Александр Ярославский может стать одним из основателей харьковского клуба "Авангард", который намерен в течение нескольких лет пробиться в Премьер-лигу.