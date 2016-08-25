Украинский вратарь Бойко в шаге от перехода в испанскую "Малагу"
15:38, 25 августа 2016Футбол
512
"Бешикташ" согласился отпустить украинца бесплатно.
Reuters
Украинский вратарь Денис Бойко в ближайшее время должен стать игроком испанской "Малаги", сообщает As.
Турецкий "Бешикташ", которому принадлежат права на украинца, согласился отпустить футболиста бесплатно. Сам Бойко ради этого согласился на понижение зарплаты, которая у него составляла в "Бешикташе" 900 тысяч долларов в год.
Отметим, что новым главным тренером "Малаги" стал Хуанде Рамос, который ранее несколько лет работал с Бойко в украинском "Днепре".
Напомним, Бойко перешел в "Бешикташ" из "Днепра" в январе 2016 года. Он не смог пробиться в основной состав стамбульской команды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter