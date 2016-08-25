Киевское "Динамо" попало в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов

При жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" будет находится в третьей корзине. Состав корзин был определен после того, как стал известен состав всех 32 участников Лиги чемпионов.

Кроме "Динамо", в третью корзину попали еще семь команд, с которыми киевляне точно не сыграют в групповом этапе ЛЧ. Это "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Лион" (Франция), ПСВ (Голландия), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах).

Первая корзина: "Реал", "Барселона" (оба - Испания), "Лестер" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), ПСЖ (Франция), ЦСКА (Россия).

Вторая корзина: "Атлетико", "Севилья" (оба - Испания), "Боруссия Д" (Германия), "Манчестер Сити", "Арсенал" (оба - Англия), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия)

Четвертая корзина: "Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Легия" (Польша), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Лудогорец" (Болгария), "Кобенхавн" (Дания), "Ростов" (Россия).

Отметим, что при жеребьевки УЕФА, вероятно, разведет киевское "Динамо" с российскими клубами.