Определились все участники футбольной Лиги чемпионов

Сегодня определились все 32 клуба, которые примут участие в основной сетке футбольной Лиги чемпионов.

Ранее по итогам выступления в своих национальных чемпионатах автоматически в групповой турнира Лиги чемпионов пробились 22 клуба:

"Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Лестер", "Арсенал", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия Д", "Байер" (все - Германия), "Ювентус", "Наполи" (оба - Италия), "ПСЖ", "Лион" (оба - Франция), "Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия), ПСВ (Нидерланды), ЦСКА (Россия), "Динамо" (УКРАИНА), "Брюгге" (Бельгия), "Базель" (Швейцария), "Бешикташ" (Турция).

Победителями квалификации Лиги чемпионов, которая завершилась 23-24 августа, стали 10 клубов:

"Манчестер Сити" (Англия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия)", "Ростов" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Легия" (Польша), "Кобенхавн" (Дания), "Динамо Загреб" (Хорватия).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в четврг, 25 августа. Первые матчи пройдут 12-13 сентября.